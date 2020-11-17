В Дании на ферме зафиксировали вспышку птичьего гриппа, уничтожат 25 000 цыплят

Вывоз курятины из Дании пока приостановят, а птицефермы в округе будут проверять, чтобы не допустить повторного заражения

В датском городе Рандерс на одной из птичьих ферм случилась вспышка птичьего гриппа. Правительство страны приняло решение уничтожить все 25 000 цыплят на этой ферме, а также временно приостановить экспорт куриного мяса и яиц за границу, сообщает национальная датская газета Ekstra Bladet.

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По информации ветеринарного и продовольственного управления Дании, эта вспышка стала первым случаем глобального проявления вируса H5N8 в стране с 2016 года. Там напомнили, что эта болезнь обладает высоким уровнем смертности, поэтому птиц необходимо уничтожить.

Дополнительно вокруг фермы создадут карантинную трехкилометровую зону, где будет запрещено находиться домашней птице, а в радиусе десяти километров будет производиться постоянный мониторинг состояния всех пернатых.

Поставку птицы, яиц и субпродуктов из Дании приостановят на три месяца, но ограничения коснутся только стран, которые не входят в Евросоюз. Со странами-участницами ЕС торговля продолжится в обычном режиме, отметили в датском правительстве.

5 ноября 2020 года стало известно, что в Дании произошла вспышка мутировавшего коронавируса среди норок, там собираются уничтожить всю норковую отрасль.

Позже новый штамм COVID-19 у норок был обнаружен еще в шести странах.

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Дарья Мостовая

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