UA

В Дании на ферме зафиксировали вспышку птичьего гриппа, уничтожат 25 000 цыплят

17.11.2020, 11:08
В Дании на ферме зафиксировали вспышку птичьего гриппа, уничтожат 25 000 цыплят - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вывоз курятины из Дании пока приостановят, а птицефермы в округе будут проверять, чтобы не допустить повторного заражения

В датском городе Рандерс на одной из птичьих ферм случилась вспышка птичьего гриппа. Правительство страны приняло решение уничтожить все 25 000 цыплят на этой ферме, а также временно приостановить экспорт куриного мяса и яиц за границу, сообщает национальная датская газета Ekstra Bladet.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По информации ветеринарного и продовольственного управления Дании, эта вспышка стала первым случаем глобального проявления вируса H5N8 в стране с 2016 года. Там напомнили, что эта болезнь обладает высоким уровнем смертности, поэтому птиц необходимо уничтожить.

Дополнительно вокруг фермы создадут карантинную трехкилометровую зону, где будет запрещено находиться домашней птице, а в радиусе десяти километров будет производиться постоянный мониторинг состояния всех пернатых.

Поставку птицы, яиц и субпродуктов из Дании приостановят на три месяца, но ограничения коснутся только стран, которые не входят в Евросоюз. Со странами-участницами ЕС торговля продолжится в обычном режиме, отметили в датском правительстве.

Читайте также: ЕС снял запрет на импорт украинской курятины

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
дания ферма цыплята птичий грипп

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Об’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет

Партнерський проєктОб’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет
 