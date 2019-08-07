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В Дании взорвалось здание государственной фискальной службы: фото

В Дании взорвалось здание государственной фискальной службы: фото - Фото
Фото: ЕРА
07.08.2019, 09:43

Взрыв произошел в ночь с 6 на 7 августа

В Копенгагене взорвалось здание государственной фискальной службы. По информации правоохранительных органов, в здании находилось два человека, но никто не пострадал. Об этом датская полиция сообщает в Twitter.  

"Полиция Копенгагена получила сообщение о взрыве в здании в Эстбанегаде. Здание повреждено, несколько окон разбиты. Нет информации о раненых. Инцидент расследуется, и в настоящее время нет дополнительной информации", - информируют в полиции Копенгагена. 

По информации свидетелей, находившихся рядом с местом происшествия, взрыв прозвучал примерно в 22:15. 

Министр фискальной службы Дании Мортен Бедсков считает, что за взрывом "кто-то стоит": "Кажется абсолютно очевидным, что здание высадили в воздух". 

Ранее в Дании предложили регулировать посты популярных блогеров в интернете и социальных сетях. 

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взрыв дания Копенгаген
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