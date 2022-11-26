В день инаугурации Токаева попытка митинга в Астане закончилась задержаниями – видео

В Казахстане сегодня, 26 ноября, в день инаугурации Касыма-Жомарта Токаева, прошел митинг, который закончился задержаниями участников. Об этом сообщают Радио Азаттык и ряд местных СМИ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным журналистов, по меньшей мере десятки человек были задержаны в столице Казахстана сегодня вечером.

Издание Kaztag.kz пишет, что в Астане в это время стал недоступен интернет – как мобильный, так и стационарный. Перебои начались около в 19:00 по местному времени, а спустя примерно час доступ к сети был восстановлен. В Государственной технической службе позднее заявили, что сбои были якобы из-за аварии на оборудовании.

Примерно в это же время, как сообщают журналисты, в Астане правоохранители задержали группу так называемых "архитекторов будущего", возглавляемых бизнесменом Маратом Абиевым. Это один из самых молодых миллионеров Казахстана, который призывает молодежь стать "архитекторами будущего".

По данным портала ORDA Kazakhstan, "архитекторы" собирались устроить митинг, однако "полиции эта идея не понравилась", и людей начали задерживать. О причине и тематике митинга не сообщается.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ASTANA / НОВОСТИ / АСТАНА (@astanovka98)

Позднее полиция Астаны прокомментировала задержания. По данным правоохранителей, в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель (Марат Абиев, – ред.), привлекший порядка 300 молодых людей.

"В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей. В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры", – заявили в полиции.

Правоохранители утверждают, что на требования прекратить несанкционированную акцию ее участники не реагировали, потому полиция "была вынуждена" принять меры, а участники шествия якобы оказывали физическое сопротивление.

"В настоящее время виновные лица установлены, доставлены в полицию. Их действиям в установленном порядке будет дана правовая оценка", – заявили в полиции.

Токаев победил на президентских выборах с результатом 81,3% голосов, за него проголосовали 6,45 млн человек. Оппоненты Токаева набрали не больше 3,42% голосов. Новый срок полномочий Токаева должен составить семь лет без права переизбрания.

Сегодня Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он пообещал развивать сотрудничество с Россией, Китаем, США и Европейским Союзом.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.