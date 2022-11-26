Токаев вступил в должность президента Казахстана. Будет развивать отношения с США, РФ, КНР

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на прошедших выборах. Он пообещал развивать сотрудничество с Россией, Китаем, США и Европейским Союзом. Выступление Токаева цитирует Акорда.

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Церемония инаугурации Токаева состоялась 26 ноября во Дворце независимости в Астане, ему вручили удостоверение президента, после чего он принес присягу.

Он отметил, что выборы прошли справедливо и открыто, ссылаясь на оценки наблюдателей и экспертов.

Токаев сказал, что Казахстан будет "прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества" с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми "заинтересованными странами".

"Приоритетом Казахстана во внешней политике остаётся стратегическое партнерство с соседями — Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН", — заявил он.

Также казахский президент подчеркнул: "провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации будут жестко пресекаться".

Токаев победил на президентских выборах с результатом 81,3% голосов, за него проголосовали 6,45 млн человек. Оппоненты Токаева набрали не больше 3,42% голосов. Новый срок полномочий Токаева должен составить семь лет без права переизбрания.

В сентябре Токаев заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема, комментируя войну России против Украины.

В начале октября в МИД Казахстана заявили, что российский военный блок ОДКБ не будет участвовать в войне России против Украины.

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Дмитро Гриниченко

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