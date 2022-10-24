Токаев: Звучат заявления, что Казахстан "случайно" обрел свободу. Мы много лет шли к этому
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что иногда звучат высказывания о том, что страна "случайно" обрела свободу. Об этом он сказал на церемонии вручения государственных наград, цитирует его Informburo.
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По его словам, независимость Казахстана стала результатом "многолетних усилий всего народа", особенно с учетом "тогдашней политической, социальной и демографической ситуации".
"Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто "Казахстан случайно обрёл свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость". Так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время. В действительности наш народ много лет шел по священному пути к суверенитету", — сказал Токаев.
Он отметил, что "самые авторитетные представители народа" сделали все возможное, чтобы "сохранить национальное самосознание".
- Ранее Токаев, комментируя войну России против Украины, заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема.
- Также он заявил, что страна "обеспечит безопасность" россиян, которые приехали после объявления мобилизации в РФ.
- Он сказал, что в соседних странах "случаются провокационные высказывания в адрес глав государств и звучат необоснованные обвинения".
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