Токаев: Звучат заявления, что Казахстан "случайно" обрел свободу. Мы много лет шли к этому

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что иногда звучат высказывания о том, что страна "случайно" обрела свободу. Об этом он сказал на церемонии вручения государственных наград, цитирует его Informburo.

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По его словам, независимость Казахстана стала результатом "многолетних усилий всего народа", особенно с учетом "тогдашней политической, социальной и демографической ситуации".

"Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто "Казахстан случайно обрёл свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость". Так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время. В действительности наш народ много лет шел по священному пути к суверенитету", — сказал Токаев.

Он отметил, что "самые авторитетные представители народа" сделали все возможное, чтобы "сохранить национальное самосознание".

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Дмитро Гриниченко

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