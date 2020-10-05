В дикой природе Австралии снова появились тасманийские дьяволы – впервые за 3000 лет
11 тасманийских дьяволов поселили в одном из заповедников дикой природы в материковой Австралии, более 3000 лет назад они там вымерли
В австралийском штате Новый Южный Уэльс в заповедник дикой природы выпустили 11 тасманийских дьяволов. Они вымерли на материковой части страны более 3000 лет назад. Об этом сообщает CNN.
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"Через 100 лет мы будем оглядываться на этот день как на тот, который дал толчок экологическому восстановлению всей страны", – заявляют ученые. Сейчас на материке проживают 26 тасманийских дьяволов, 15 из которых ученые выпустили ранее в качестве эксперимента.
Тасманийские дьяволы вымерли в материковой Австралии по двум причинам: первая – прибытие на материк дикой австралийской собаки динго; вторая - дьявольская опухолевая болезнь, убившая абсолютное большинство этих животных с 1996 года.
Тасманские дьяволы – крупнейшие в мире хищные сумчатые животные. Его переселение поможет контролировать популяции диких кошек и лис, которые охотятся на другие исчезающие виды.
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