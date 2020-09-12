В Дохе открылись первые в истории переговоры между правительством Афганистана и талибами

Переговоры начнутся 14 сентября при посредничестве США

В столице Катара Дохе прошла церемония открытия переговоров между правительством Афганистана и движением Талибан. Об этом сообщает Al Jazeera.

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На церемонии присутствовали председатель Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла, заместитель лидера Талибана мулла Абдул Гани Барадар и госсекретарь США Майкл Помпео.

Переговоры начнутся в понедельник, 14 сентября. Это будут первые переговоры между властями Афганистана и талибами за почти 20 лет войны.

Абдулла призвал к гуманитарному перемирию и выразил надежду, что совместная работа ради мира положит конец продолжающимся страданиям в стране.

Барадар заявил, что талибы хотят видеть Афганистан независимой развитой страной, при этом она должна иметь форму "исламской системы", где представлены все жители.

Помпео заверил, что весь мир надеется на успех переговоров.

Внутриафганские переговоры должны были пройти в марте, но неоднократно откладывались из-за договоренности об обмене пленными, которая была заключена в рамках подписанного в феврале соглашения между Талибаном с США. Договоренность предполагала, что талибы освободят 1000 афганских военных, а правительство – 5000 талибов.

Задержка возникла из-за шести заключенных-талибов, которые были вовлечены в убийство граждан Франции и Австралии. Обе страны возражали против их освобождения. Источники Al Jazeera сообщают, что компромисс удалось найти, отправив заключенных в Катар, где они останутся под стражей.

29 декабря 2019 года Талибан согласился на временное прекращение огня в Афганистане.

29 февраля США и Талибан подписали мирное соглашение.

Денис Юдин

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