В Египте продлили чрезвычайное положение на три месяца

Фото: EPA

Власти Египта согласно указу продлили чрезвычайное положение в стране на три месяца и ввели комендантский час в некоторых районах северного Синая, близ Израиля и Газы. Об этом сообщает Вloomberg.

Указ был опубликован в официальной газете.

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В последние годы Египет ввел чрезвычайное положение для борьбы с исламистскими боевиками.

Согласно конституции страны, президент должен в недельный срок передать вопрос о введении чрезвычайного положения на одобрение парламента.

В последние годы Египет ввел чрезвычайное положение для борьбы с исламистскими боевиками. До восстания 2011 года, когда свергли президента Хосни Мубарака, в Египте долгое время было чрезвычайное положение.

19 апреля 2019 года МИД рекомендовал украинцам при планировании поездок в Египет учитывать режим чрезвычайного положения в стране и проведение антитеррористической операции.