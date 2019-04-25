Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.04.2019, 12:05

В Египте продлили чрезвычайное положение на три месяца

В Египте продлили чрезвычайное положение на три месяца - Фото
Фото: EPA

Вводится комендантский час в районах северного Синая, близких к Израилю и Сектору Газа

Реклама
Реклама

Власти Египта согласно указу продлили чрезвычайное положение в стране на три месяца и ввели комендантский час в некоторых районах северного Синая, близ Израиля и Газы. Об этом сообщает Вloomberg.

Указ был опубликован в официальной газете.

Реклама

В последние годы Египет ввел чрезвычайное положение для борьбы с исламистскими боевиками.

Согласно конституции страны, президент должен в недельный срок передать вопрос о введении чрезвычайного положения на одобрение парламента. 

В последние годы Египет ввел чрезвычайное положение для борьбы с исламистскими боевиками. До восстания 2011 года, когда свергли президента Хосни Мубарака, в Египте долгое время было чрезвычайное положение.

19 апреля 2019 года МИД рекомендовал украинцам при планировании поездок в Египет учитывать режим чрезвычайного положения в стране и проведение антитеррористической операции.

Отправить:
Распечатать:
Теги: чрезвычайное положение, Египет, хосни мубарак
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 