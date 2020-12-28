В ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации для продажи своей вакцины

Россия пытается подорвать демократические системы Евросоюза, распространяя дезинформацию о западных разработчиках вакцины от коронавируса. Об этом в своем блоге написал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

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"Во время "инфодемии" COVID-19 мы увидели, насколько широкомасштабными и разрушительными могут быть иностранное вмешательство и дезинформация для нашей безопасности, нашей демократии и наших обществ", – написал он.

Боррель отметил, что западные разработчики вакцин открыто высмеиваются в российских государственных СМИ, "что в некоторых случаях приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян".

Глава европейской дипломатии считает, что эта дезинформация направлена на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину Sputnik V.

Боррель убежден, что в условиях нынешней пандемии любая попытка вызвать такие необоснованные сомнения угрожает здоровью населения. "Террористические организации, такие как Исламское государство, также использовали неразбериху в ситуации с COVID для распространения своей собственной пропаганды", – отметил еврочиновник.

По мнению Борреля, некоторые государственные субъекты, такие как Россия и Китай, распространяя ложную информацию, активно пытаются подорвать и лишить легитимности демократические системы ЕС и ценности свободы.

Он призвал "делать больше в области борьбы с дезинформацией, чтобы наши противники не использовали тактику с низкими издержками, низким уровнем риска и высокой наградой за нападения на наши общества и демократии".

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Sputnik предлагают на украинских телеканалах.

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Вадим Ребрина

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