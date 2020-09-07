UA

В ЕС призвали Лукашенко прекратить похищения и запугивание граждан

07.09.2020, 18:13
В ЕС призвали Лукашенко прекратить похищения и запугивание граждан - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

В Евросоюзе осудили "жестокие действия в отношении Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой"

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти Беларуси прекратить политически мотивированные похищения и запугивание граждан. Об этом он написал в своем Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Произвольные аресты и политически мотивированные похищения людей, в том числе жестокие действия в отношении Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, недопустимы. Государственные власти должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и международные обязательства", — написал Боррель.

  • Члена президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, которую 24 августа задержали в Минске, спецслужбы в ночь на 5 сентября вывезли из Беларуси. Сейчас она находится в Польше.
  • Примерно таким же образом ранее власти Беларуси вынудили покинуть страну кандидата в президенты Светлану Тихановскую.
  • Сегодня, 7 сентября, около 10:00 утра в центре столицы Беларуси похитили члена Координационного совета и главного оратора протестов в стране Марию Колесникову.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
беларусь александр лукашенко Жозеп Боррель Мария Колесникова

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
От иконы к виртуальной анимации. Как Андрей Тимошенко создал стартап мирового уровня

От иконы к виртуальной анимации. Как Андрей Тимошенко создал стартап мирового уровня
 