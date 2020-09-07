В ЕС призвали Лукашенко прекратить похищения и запугивание граждан

В Евросоюзе осудили "жестокие действия в отношении Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой"

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти Беларуси прекратить политически мотивированные похищения и запугивание граждан. Об этом он написал в своем Twitter.

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"Произвольные аресты и политически мотивированные похищения людей, в том числе жестокие действия в отношении Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, недопустимы. Государственные власти должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и международные обязательства", — написал Боррель.

Члена президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, которую 24 августа задержали в Минске, спецслужбы в ночь на 5 сентября вывезли из Беларуси. Сейчас она находится в Польше.

Примерно таким же образом ранее власти Беларуси вынудили покинуть страну кандидата в президенты Светлану Тихановскую

Сегодня, 7 сентября, около 10:00 утра в центре столицы Беларуси похитили члена Координационного совета и главного оратора протестов в стране Марию Колесникову.

Вадим Ребрина

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