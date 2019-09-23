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В ЕС сирийские мигранты выдавали себя за волейболистов из Украины

В ЕС сирийские мигранты выдавали себя за волейболистов из Украины - Фото
Задержанные сирийцы (Фото - Ekathimerini)
23.09.2019, 13:37

Нелегалы планировали транзитом через Грецию попасть в одну из стран Европейского союза

Греческая полиция задержала в аэропорту Афин 10 нелегальных мигрантов из Сирии, которые пытались выдать себя за украинских волейболистов. Об этом сообщает Ekathimerini.

По данным парвоохранителей, мигранты были арестованы после того, как выяснилось, что все их паспорта граждан Украины были либо украдены, либо ранее утеряны нашими соотечественниками.

В ходе допроса полиция выяснила, что задержанные, несмотря на одинаковые спортивные костюмы и спортивный инвентарь в сумках, вовсе не являются игроками волейбольной команды.

Сейчас им готовится подозрение о нелегальном пересечении государственных границ. Сообщается, что мигранты планировали транзитом через Грецию попасть в одну из стран Европейского союза.

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