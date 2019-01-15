Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.01.2019, 16:52

Трамп: К США движется новый караван мигрантов из Гондураса

Трамп: К США движется новый караван мигрантов из Гондураса - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США настаивает на необходимости возведения стены на границе

Реклама
Реклама

К границе Соединенных Штатов движется еще один караван мигрантов из Центральной Америки. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter. 

По данным Трампа, караван был сформирован в Гондурасе.

Реклама

Президент США вьочередной раз подчеркнул, что не допустить незаконного пересечения границы мигрантами может только стена на границе США и Мексики. Возведение этой стены, для строительства которой необходимо выделить $5,6 млрд - основная причина затянувшегося шатдауна, приостановки финансирования работы правительства.

Трамп призвал отказаться от "политических игр" и прекратить шатдаун.

Читайе также: Трамп заказал в Белый дом более 300 бургеров и пиццу: фото

8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 декабря.

Читайте также: Шатдаун в США уже обошелся в половину стоимости стены

Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, шатдаун, мигранты, гондурас
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 