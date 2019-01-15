Трамп: К США движется новый караван мигрантов из Гондураса

Дональд Трамп (фото - EPA)

К границе Соединенных Штатов движется еще один караван мигрантов из Центральной Америки. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

По данным Трампа, караван был сформирован в Гондурасе.

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Президент США вьочередной раз подчеркнул, что не допустить незаконного пересечения границы мигрантами может только стена на границе США и Мексики. Возведение этой стены, для строительства которой необходимо выделить $5,6 млрд - основная причина затянувшегося шатдауна, приостановки финансирования работы правительства.

Трамп призвал отказаться от "политических игр" и прекратить шатдаун.

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8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 декабря.

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