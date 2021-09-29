В ЕСПЧ выбрали судью от России по списку Кремля. Ранее отклонили кандидатов от Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы выбрала в Европейский суд по правам человека нового судью от России. Троих кандидатов выдвинул президент РФ Владимир Путин, в июне комитет ПАСЕ рекомендовал их отклонить. Несколькими днями ранее ПАСЕ окончательно отклонила список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины. Об этом сообщает Русская служба BBC.
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Новым судьей ЕСПЧ от России стал Михаил Лобов, который почти 25 лет живет в Страсбурге.
Лобов займет пост в январе 2022 года и будет работать в ЕСПЧ ближайшие девять лет. Лобов закончил МГИМО в 1992 году, затем получил магистерский диплом в области международного права в Страсбурге и степень магистра права в Колумбийском Университете в Нью-Йорке.
Последние семь лет Лобов возглавлял департамент политики и сотрудничества в области прав человека в Совете Европы.
Как отмечается, судью от России выбрали со второго раза. 16 июня комитет ПАСЕ рекомендовал отклонить все три кандидатуры, которые предложил Кремль, из-за непрозрачности их отбора. Через неделю комитет принял список, сообщив, что Москва представила дополнительную информацию о национальном отборе.
СПРАВКА. В ЕСПЧ работают 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истек срок полномочий судьи от Украины Анны Юдковской. По правилам СЕ, Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выберет одного судью.
В июне 2019-го президент Владимир Зеленский подписал указ, призванный решить вопрос отбора судей-кандидатов от Украины в ЕСПЧ. В том же году Окружной административный суд остановил конкурс на отбор судей из-за "грубых нарушений".
В феврале 2021-го Зеленский заявил о перезапуске конкурса. В мае конкурсная комиссия определилась со списком кандидатов.
- 27 сентября ПАСЕ окончательно отклонила список кандидатов от Украины на должность судьи в ЕСПЧ.
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