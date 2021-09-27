ПАСЕ окончательно отклонила список украинских кандидатов на должность судьи ЕСПЧ – нардеп

Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила список кандидатов на должность судьи от Украины в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщил украинский представитель в ПАСЕ и нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в Telegram.

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Представитель Украины сообщил, что ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ, и теперь украинским властям нужно будет проводить новый конкурс.

"Основная причина – выдвижение среди кандидатов депутата от Слуги народа и члена ПАСЕ Александра Мережко", – написал Гончаренко.

Чем именно ПАСЕ якобы не устроил кандидат, нардеп от Евросолидарности не уточнил.

Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, комитет Парламентской ассамблеи 16 сентября провел собеседование с украинскими кандидатами и рекомендовал ПАСЕ отклонить список, так как "не все отвечают критериям" для избрания на должность судьи ЕСПЧ. Комитет призвал ПАСЕ попросить украинскую власть подать новый список кандидатов.

СПРАВКА. В ЕСПЧ работают 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истек срок полномочий судьи от Украины Анны Юдковской. По правилам СЕ, Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выберет одного судью.



В июне 2019-го президент



В феврале 2021-го Зеленский заявил о перезапуске конкурса. В мае конкурсная комиссия определилась со списком кандидатов. Ими стали:



- "слуга народа", председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, вице-президент ПАСЕ Александр Мережко;

- юрист-международник, который три раза избирался президентом Европейского комитета по предотвращению пыток, Николай Гнатовский;

- преподаватель международного и европейского права в Киево-Могилянской академии с опытом работы в Международном уголовном суде и в ЕСПЧ Гаяне Нуриджанян. В ЕСПЧ работают 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истек срок полномочий судьи от Украины Анны Юдковской. По правилам СЕ, Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выберет одного судью.В июне 2019-го президент Владимир Зеленский подписал указ, призванный решить вопрос отбора судей-кандидатов от Украины в ЕСПЧ. В том же году Окружной административный суд остановил конкурс на отбор судей из-за "грубых нарушений".В феврале 2021-го Зеленский заявил о перезапуске конкурса. В мае конкурсная комиссия определилась со списком кандидатов. Ими стали:- "слуга народа", председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, вице-президент ПАСЕ- юрист-международник, который три раза избирался президентом Европейского комитета по предотвращению пыток,- преподаватель международного и европейского права в Киево-Могилянской академии с опытом работы в Международном уголовном суде и в ЕСПЧ

На сегодняшнем заседании ПАСЕ проголосовала за проведение дебатов по миграционному кризису на границе Беларуси и ЕС – они состоятся 30 сентября. Против этого активно выступала РФ.

Украинские вопросы не попали в повестку дня осенней сессии ПАСЕ. Актуальные темы – ситуация в Афганистане, миграционный кризис в Латвии, Литве и Польше, а также кризис на Западных Балканах.

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Оксана Житнюк

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