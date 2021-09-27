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"Страх, что сочтут русофобами". В повестке ПАСЕ нет украинских вопросов – нардеп Голоса

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 15:34
Леся Василенко (Фото - Facebook Василенко)

Украинские вопросы не попали в повестку дня осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщила член украинской делегации Верховной Рады в ПАСЕ и нардеп от Голоса Леся Василенко.

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По ее словам, тема дебатов "Политические преследования коренных народов в Крыму Российской Федерацией", предложенная украинской делегацией, не получила поддержки в бюро, где эти темы утверждаются. Это объяснили тем, что в июне 2021-го была принята резолюция о правах крымскотатарского народа.

Также, по ее словам, "есть нюанс" и с выбором судьи от Украины в ЕСПЧ. Делегаты понимают, что судью от Украины уже давно надо сменить, однако обсуждать эту ситуацию в политических группах не хотят.

"К сожалению, в Ассамблее страх быть забрендированными "русофобами" господином Толстым (главой российской делегации Петром Толстым, – ред.) превалирует над обязанностью защищать принципы международного права и права человека, записанные в Конвенции", – заявила нардеп.

Она также сообщила об актуальных темах дебатов в ПАСЕ:

- ситуация в Афганистане;
– миграционный кризис в Латвии, Литве и Польше из-за усиления контроля в соседней Беларуси;
– кризис на Западных Балканах.

"Все важное, но задержания и пытки в Крыму, так же как и нарушения во время выборов в РФ, точно должны дополнить эти темы", – считает Василенко.

"Страх, что сочтут русофобами". В повестке ПАСЕ нет украинских вопросов – нардеп Голоса

  • 4 сентября 2021-го российские оккупанты схватили в Крыму замглавы Меджлиса Наримана Джелялова. По данным МИД Украины, ему приписывают "диверсию" и могут бросить в тюрьму на срок от 10 до 15 лет.
  • Также оккупанты провели рейды против других крымских татар, были схвачены в том числе братья Ахтемовы. После похищений родственники и активисты пытались узнать о судьбе соотечественников в Симферополе, силовики оккупантов начали их "паковать". Около 40 человек похитили и отпустили только в ночь на 5 сентября.
  • Президент Владимир Зеленский и МИД заявили, что так Россия мстит за Крымскую платформу – саммит в Киеве с 46 странами и организациями по деоккупации полуострова.
  • 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму. Частично голосование проходило онлайн/удаленно. Поскольку за годы оккупации части украинского Донбасса там раздали более 650 000 российских паспортов, сотни тысяч таких людей впервые в истории этой войны проголосовали в РФ. Против всех, кто принимал участие в организации и проведении этих "выборов", будут введены санкции СНБО. СБУ открыла уголовное дело. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупанты вывезли в Россию для голосования на "выборах" в Госдуму 230 000 жителей оккупированных территорий Донбасса, еще 150 000 украинцев из ОРДЛО голосовали дистанционно. В Крыму бюджетников насильно заставляли голосовать и делать фото с бюллетенями с "правильным выбором".

Читайте также: Россиянам в ПАСЕ запретили свободно перемещаться по Страсбургу из-за прививки Спутником V

Оксана Житнюк
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