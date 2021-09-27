"Страх, что сочтут русофобами". В повестке ПАСЕ нет украинских вопросов – нардеп Голоса

Украинские вопросы не попали в повестку дня осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщила член украинской делегации Верховной Рады в ПАСЕ и нардеп от Голоса Леся Василенко.

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По ее словам, тема дебатов "Политические преследования коренных народов в Крыму Российской Федерацией", предложенная украинской делегацией, не получила поддержки в бюро, где эти темы утверждаются. Это объяснили тем, что в июне 2021-го была принята резолюция о правах крымскотатарского народа.

Также, по ее словам, "есть нюанс" и с выбором судьи от Украины в ЕСПЧ. Делегаты понимают, что судью от Украины уже давно надо сменить, однако обсуждать эту ситуацию в политических группах не хотят.

"К сожалению, в Ассамблее страх быть забрендированными "русофобами" господином Толстым (главой российской делегации Петром Толстым, – ред.) превалирует над обязанностью защищать принципы международного права и права человека, записанные в Конвенции", – заявила нардеп.

Она также сообщила об актуальных темах дебатов в ПАСЕ:

- ситуация в Афганистане;

– миграционный кризис в Латвии, Литве и Польше из-за усиления контроля в соседней Беларуси;

– кризис на Западных Балканах.

"Все важное, но задержания и пытки в Крыму, так же как и нарушения во время выборов в РФ, точно должны дополнить эти темы", – считает Василенко.

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Оксана Житнюк

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