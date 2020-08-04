В Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса

По данным на 4 августа, Эстония занимает 126-е место по количеству заразившихся коронавирусом в мире

По оценке департамента здоровья уже можно говорить о том, что в Эстонии началась вторая волна заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Postimees.

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"Тем временем весьма незначительное количество случаев вновь имеет тенденцию к росту, и у нас большая вспышка", - отметила пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп.

В связи с новыми случаями коронавируса в департаменте здоровья рассматривают возможность введения новых карантинных ограничений.

По последним данным, Эстония занимает 126-е место по количеству заразившихся коронавирусом в мире, в стране с начала эпидемии - 2091 заболевших, из них 11 за минувшие сутки, зафиксированы 63 летальных случаев, 1937 пациентов выздоровели.

4 августа сообщалось, что в Германии началась вторая волна коронавирусной болезни COVID-19 , пока она не такая интенсивная как та, что была весной.

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Арина Толина

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