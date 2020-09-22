В этом году Нобелевскую премию мира будут вручать по-новому
Победителя нынешней Нобелевской премии мира объявят 9 октября, на церемонии ожидается около 100 гостей
В этом году из-за пандемии коронавируса Нобелевскую премию мира не будут вручать в традиционном месте – здании мэрии норвежской столицы Осло. Об этом сообщает Norway Today.
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Церемония награждения состоится в меньшей по вместимости университетской аудитории.
В мэрии Осло Нобелевскую премию вручали в течение более 30 лет.
Победителя нынешней Нобелевской премии мира объявят 9 октября, на церемонии ожидается около 100 гостей.
Из-за пандемии неизвестно, сможет ли победитель приехать в Осло, чтобы получить свою награду.
- В 2019 году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
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