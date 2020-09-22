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В этом году Нобелевскую премию мира будут вручать по-новому

22.09.2020, 18:54
В этом году Нобелевскую премию мира будут вручать по-новому - Фото
Фото: twitter.com/NobelPrize

Победителя нынешней Нобелевской премии мира объявят 9 октября, на церемонии ожидается около 100 гостей

В этом году из-за пандемии коронавируса Нобелевскую премию мира не будут вручать в традиционном месте – здании мэрии норвежской столицы Осло. Об этом сообщает Norway Today.

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Церемония награждения состоится в меньшей по вместимости университетской аудитории.

В мэрии Осло Нобелевскую премию вручали в течение более 30 лет.

Победителя нынешней Нобелевской премии мира объявят 9 октября, на церемонии ожидается около 100 гостей.

Из-за пандемии неизвестно, сможет ли победитель приехать в Осло, чтобы получить свою награду.

  • В 2019 году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

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Наталия Медведева
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