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Нобелевскую премию мира присудили премьеру Эфиопии: за что именно

Нобелевскую премию мира присудили премьеру Эфиопии: за что именно - Фото
Абий Ахмед Али (фото - ЕРА)
11.10.2019, 12:09

Вручение этой премии зачастую вызывает ожесточенную полемику в обществе, особенно если ее получают действующие или бывшие политики

Нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета. 43-летний лауреат победил "за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей".

Конфликт между Эритреей и Эфиопией за контроль над спорными пограничными территориями длился 12 лет (1998—2000) и унес десятки тысяч жизней. В 2018-м Ахмед Али заключил мирный договор с президентом Эритреи.

Несмотря на то, что обе страны - среди беднейших в мире, стороны потратили на войну сотни миллионов долларов. Итог конфликта коротко: Эфиопия (ее поддерживали "инструкторы" из РФ) победила в военном компоненте, Эритрея - в международном суде. По оценкам международных наблюдателей, погибли около 60 000 эфиопов и 40 000 эритрейцев.

Имя лауреата назвали в Осло - это традиция. Остальных нобелевских лауреатов объявляют в Стокгольме. 

Среди возможных номинантов, помимо Ахмеда Али, назывались организация Репортеры без границ, а также получившая мировую известность эко-активистка Грета Тунберг.

Год назад эту премию дали иракской девушке и гинекологу из ДРК.

Справка. Нобелевскую премию ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Основана в 1895 году шведским ученым-изобретателем и филантропом Альфредом Нобелем, вручается с 1901-го. Список номинантов традиционно засекречен. В завещании Нобеля речь идет о том, что премия мира должна вручаться в Норвегии (ранее она была связана со Швецией унией). С той поры лауреаты избираются тамошним Нобелевским комитетом, который назначается парламентом Норвегии. Номинанты держатся в секрете в течение 50 лет.

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нобелевская премия Эфиопия премия мира Абий Ахмед Али
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