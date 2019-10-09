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Нобелевскую премию по химии дали за аккумуляторы

Нобелевскую премию по химии дали за аккумуляторы - Фото
Фото: pixabay.com
09.10.2019, 12:53

Лауреатами стали трое ученых, которые подарили миру литий-ионные аккумуляторы; одному из них 97 лет - и он продолжает активно разрабатывать технологии

Сегодня, 9 октября, Нобелевскую премию по химии вручили Джону Гуденафу (США), Стэнли Уиттингему (Британия/США) и Акире Йошино (Япония) за разработку технологии литий-ионных аккумуляторов. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

"Литий-ионные аккумуляторы произвели революцию в нашей жизни: они используются везде - от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей. Своей работой лауреаты заложили основу беспроводного, не использующего ископаемое топливо общества", - пишут в комитете.

В начале 1970-х годов Уиттингем (78 лет), создатель концепции электродной интеркаляции, разработал первую функциональную литиевую батарею, использовав потенциал лития при высвобождении внешнего электрона:

Гуденаф (сейчас ему 97 лет) удвоил потенциал такой батареи, создав необходимые условия для создания значительно более мощных и эффективных батарей. Сейчас работает над новым видом аккумулятора, в котором металл заменен стеклом.

Йошино (71 год) удалось убрать чистый литий из батарей, заменив его на ионы лития, что безопаснее и "экологичнее". После этого аккумулятор стал применяться на практике:

Все подробности исследования можно почитать здесь (формат PDF).

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Лауреаты получат на троих девять миллионов шведских крон (примерно $900 000).

Справка. Нобелевскую премию ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Основана в 1895 году шведским ученым-изобретателем и филантропом Альфредом Нобелем, вручается с 1901-го. Всего с учетом 2018-го 180 человек получили 181 премию по химии, более половины лауреатов - американцы, второе и третье место делят немцы и британцы.

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