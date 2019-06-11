В Евросоюзе объяснили, как будут укреплять свое влияние в мире

Евросоюз (фото - depositphotos.com)

В ближайшие пять лет Европейский Союз намерен сосредоточиться на усилении безопасности, экономическом росте, защите климата, а также укреплении своего влияния в мире. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Это следует из проекта стратегического плана до 2024 года. "Возможность расширения Евросоюза сохранится", - отмечается в документе.

Составители стратегического плана не указывают конкретные новые цели в области защиты климата. При этом молодежь во многих странах Европы регулярно устраивает акции, посвященные этой теме.

В вопросе защиты граждан и свобод особо выделена необходимость эффективной защиты внешних границ и борьбы с нелегальной миграцией. Кроме того, авторы документа упоминают борьбу с кибератаками и дезинформацией, а также защиту принципа верховенства закона.

"В области внешней политики Евросоюзу следует проявлять больше единодушия и решительности при отстаивании своей позиции", - считают составители стратегического плана.

В экономической области они отмечают цифровую трансформацию экономики и "более амбициозную, решительную и сильную промышленную политику".

Пятистраничный документ разработан для саммита Евросоюза, который состоится во второй половине июня. В предстоящие дни представители государств - членов ЕС обсудят проект стратегического плана. В него могут быть внесены изменения.

20 апреля 2019 года в Лондоне более 750 человек арестовали во время протестов против изменения климата.