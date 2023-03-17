В Евросоюзе хотят разрешить чиновникам ходить на работу с домашними любимцами – Politico
17.03.2023, 11:05
Собаки (Фото: ЕРА)
Сотрудники исполнительной власти Евросоюза, возможно, смогут приводить на работу своих домашних животных, такое решение обсуждается. Об этом сообщает Politico.
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Отмечается, что Европейская комиссия изучает такую возможность с вероятнім "проведением экспериментов", которые помогут выяснить, должны ли сотрудники иметь шанс брать своих любимцев на работу.
Такую идею предложила группа членов Еврокомиссии еще в ноябре 2022 года.
По их мнению, присутствие домашних питомцев может положительно повлиять на психологическое состояние сотрудников.
Кроме того, инициативная группа считает, что для этого должно быть специальное помещение, оборудованное урнами и пакетами для отходов.
- 13 февраля 2022 года в Швейцарии состоялся референдум, участники которого выступили против экспериментов над животными.
- 30 ноября на сайте президента Владимира Зеленского появились сразу две петиции против "живодерского" законопроекта – обе набрали более 25 000 подписей.
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