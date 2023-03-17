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В Евросоюзе хотят разрешить чиновникам ходить на работу с домашними любимцами – Politico

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 11:05
В Евросоюзе хотят разрешить чиновникам ходить на работу с домашними любимцами – Politico - Фото
Собаки (Фото: ЕРА)

Сотрудники исполнительной власти Евросоюза, возможно, смогут приводить на работу своих домашних животных, такое решение обсуждается. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Европейская комиссия изучает такую возможность с вероятнім "проведением экспериментов", которые помогут выяснить, должны ли сотрудники иметь шанс брать своих любимцев на работу.

Такую идею предложила группа членов Еврокомиссии еще в ноябре 2022 года.

По их мнению, присутствие домашних питомцев может положительно повлиять на психологическое состояние сотрудников.

Кроме того, инициативная группа считает, что для этого должно быть специальное помещение, оборудованное урнами и пакетами для отходов.

  • 13 февраля 2022 года в Швейцарии состоялся референдум, участники которого выступили против экспериментов над животными.
  • 30 ноября на сайте президента Владимира Зеленского появились сразу две петиции против "живодерского" законопроекта – обе набрали более 25 000 подписей.

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Мілана Головань
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еврокомиссия работа домашние животные
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