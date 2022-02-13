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Швейцария может стать первой страной, запретившей испытания на животных

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2022, 08:38
Швейцария может стать первой страной, запретившей испытания на животных - Фото
Иллюстрационное фото - EPA

В Швейцарии сегодня пройдет референдум, в результате которого страна может стать первой, где будут запрещены испытания на животных. Также на референдуме рассмотрят ужесточение контроля над рекламой сигарет. Об этом сообщает Reuters.

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Участники кампании, которые хотят положить конец всем экспериментам на мышах, крысах и других животных, собрали достаточно подписей, чтобы провести голосование в рамках швейцарской системы прямой демократии, встретив сильное сопротивление со стороны фармацевтического сектора страны.

Крупные компании, такие как Roche и Novartis (NOVN.S), говорят, что тесты на животных необходимы для разработки новых лекарств.

По официальным данным, в 2020 году в швейцарских лабораториях погибли более 500 000 животных. Сторонники запрета испытаний говорят, что эта практика не является необходимой, также она этически неприемлема.

Однако последний опрос общественного мнения показывает, что 68% швейцарцев против предложенного запрета.

Вместе с тем, предложение об ограничении рекламы табачных изделий, скорее всего, будет принято. В ходе опроса за него высказались 63% респондентов.

Антитабачная кампания хочет расширить нынешние ограничения на рекламу, чтобы охватить все места, где молодые люди могут ее увидеть. Это включает запрет рекламы в газетах, кинотеатрах, интернете, на мероприятиях и на рекламных щитах.

Правительство Швейцарии считает, что предлагаемые меры слишком жестки. Оно выступило со встречными предложениями, которые ограничивают рекламу, но все же позволяют размещать ее в газетах, магазинах и в интернете.

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Вадим Ребрина
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