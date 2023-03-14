В Евросоюзе работают над созданием собственного закона об "иноагентах" — Politico
В Евросоюзе разрабатывают собственный закон об "иноагентах", согласно которому неправительственные организации должны будут раскрывать источники финансирования из-за границ ЕС в рамках борьбы с иностранным влиянием в блоке. Об этом сообщает Politico.
"В рамках борьбы с внешними влияниями Европейский Союз работает над законом, который заставит негосударственные организации, консультационные агентства и академические учреждения раскрывать любое финансирование из-за пределов ЕС", – пишет издание со ссылкой на собственные источники.
Маловероятно, что закон об "иноагентах" от ЕС будет нацелен на физических лиц, отмечают журналисты. В то же время он обязывает коммерческие и неприбыльные организации раскрывать финансирование за пределами ЕС.
Politico добавляет, что в последнее время ЕС столкнулся со "значительным количеством" случаев постороннего вмешательства во внутренние процессы – от российских попыток кибервзлома до китайских грантов, призванных изменить дискурс о правах человека.
- 7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". У парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.
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