В Евросоюзе работают над созданием собственного закона об "иноагентах" — Politico

В Евросоюзе разрабатывают собственный закон об "иноагентах", согласно которому неправительственные организации должны будут раскрывать источники финансирования из-за границ ЕС в рамках борьбы с иностранным влиянием в блоке. Об этом сообщает Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В рамках борьбы с внешними влияниями Европейский Союз работает над законом, который заставит негосударственные организации, консультационные агентства и академические учреждения раскрывать любое финансирование из-за пределов ЕС", – пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Маловероятно, что закон об "иноагентах" от ЕС будет нацелен на физических лиц, отмечают журналисты. В то же время он обязывает коммерческие и неприбыльные организации раскрывать финансирование за пределами ЕС.

Politico добавляет, что в последнее время ЕС столкнулся со "значительным количеством" случаев постороннего вмешательства во внутренние процессы – от российских попыток кибервзлома до китайских грантов, призванных изменить дискурс о правах человека.

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". У парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.

Читайте также: ЕС планирует резко увеличить производство боеприпасов, прежде всего для Украины – Spiegel

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.