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В Евросоюзе работают над созданием собственного закона об "иноагентах" — Politico

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 09:43
В Евросоюзе работают над созданием собственного закона об
Флаг ЕС (Фото: ЕРА)

В Евросоюзе разрабатывают собственный закон об "иноагентах", согласно которому неправительственные организации должны будут раскрывать источники финансирования из-за границ ЕС в рамках борьбы с иностранным влиянием в блоке. Об этом сообщает Politico.

"В рамках борьбы с внешними влияниями Европейский Союз работает над законом, который заставит негосударственные организации, консультационные агентства и академические учреждения раскрывать любое финансирование из-за пределов ЕС", – пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Маловероятно, что закон об "иноагентах" от ЕС будет нацелен на физических лиц, отмечают журналисты. В то же время он обязывает коммерческие и неприбыльные организации раскрывать финансирование за пределами ЕС.

Politico добавляет, что в последнее время ЕС столкнулся со "значительным количеством" случаев постороннего вмешательства во внутренние процессы – от российских попыток кибервзлома до китайских грантов, призванных изменить дискурс о правах человека.

  • 7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". У парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.

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Мілана Головань
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иноагенты геополитика евросоюз закон
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