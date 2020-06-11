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В Евросоюзе рекордно сократилось число заявок на получение убежища: инфографика

В Евросоюзе рекордно сократилось число заявок на получение убежища: инфографика - Фото
Сирийские беженцы в Греции (Фото: EPA)
11.06.2020, 22:33

В Евросоюзе в связи с пандемией коронавируса рекордно сократилось количество прошений о получении убежища

В связи с вызванной коронавирусом пандемией COVID-19 в Европе рекордно сократилось количество заявок на получение убежища. Об этом сообщает в Twitter Европейское агентство по поддержке в предоставлении убежища (EASO).

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В апреле во всем Евросоюзе, а также в Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии в целом было зарегистрировано только 8730 заявок на получение убежища, что является самым низким показателем с 2008 года.

Апрельский показатель на 87% ниже количества заявок в январе и феврале, когда пандемия COVID-19 еще не началась.

Отмечается, что сокращение числа заявок началось в марте, но тогда все же успели подать около 35 000 прошений.

Статистика EASO

Сообщается, что причиной уменьшения количества заявок в апреле стал запрет на въезд в страны ЕС и усиленный контроль на границах из-за пандемии. Больше всего сократилось число прошений о получении убежища от выходцев из Венесуэлы и Колумбии.

В 2019 году искатели убежища подали в соответствующие ведомства стран ЕС более 714 000 заявок. В 2018-ом таких заявлений было 635 000.

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Наталия Медведева
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