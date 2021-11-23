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На Филиппинах умерла старейшая жительница страны и, вероятно, мира. Ей было 124 года

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 20:30
На Филиппинах умерла старейшая жительница страны и, вероятно, мира. Ей было 124 года - Фото
Франциска Сусано (Скриншот видео GMA Network/Youtube)

На Филиппинах в возрасте 124 лет умерла Франциска Сусано, которая считалась старейшей жительницей страны и, вероятно, мира. Об этом сообщает CNN.

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Власти Кабанкалана, родного города Франциски Сусано, заявили, что она умерла около 18:45.

Причина смерти 124-летней женщины пока не установлена. Врачи собираются сделать ей тест на COVID-19, но отмечают, что у нее не было симптомов этой болезни.

Франциска Сусано родилась 11 сентября 1897 года.

Сусано занималась сельским хозяйством, у нее было 14 детей. Одна из ее дочерей все еще жива, ей 104 года.

Во время празднования 124-летия, два с половиной месяца назад, Франциска Сусано объяснила свое хорошее здоровье и долголетие позитивным настроением, правильным питанием и отказом от алкоголя. Среди ее любимых блюд были – овсяный и овощной суп.

По состоянию на сентябрь этого года Книга рекордов Гиннеса все еще проверяла документы, необходимые для того, чтобы Сусано была официально объявлена ​​самым старым живым человеком в мире.

На Филиппинах умерла старейшая жительница страны и, вероятно, мира. Ей было 124 года
  • В марте 2019 года 116-летнюю жительницу Японии Кане Танаку Книга рекордов Гиннеса официально признала старейшим человеком на планете.
  • 23 ноября 2021-го в Харькове в возрасте 96 лет умер Игорь Малицкий – профессор Украинской инженерно-педагогической академии и бывший заключенный нацистских концлагерей Освенцим и Маутхаузен.
Наталия Медведева
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смерть Филиппины старейший человек Франциска Сусано
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