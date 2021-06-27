В Финляндии вспышка COVID-19. Власти связывают ее с поездками болельщиков в Россию

В Финляндии начало резко расти количество новых случаев коронавируса – сейчас в день фиксируется в четыре раза больше заражений, чем раньше. В стране уверены, что причиной стали поездки финнов в Санкт-Петербург, пишет местная газета Kauppalehti.

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По данным Национального института здравоохранения и соцобеспечения только в пятницу, 25 июня, было выявлено 145 новых заболевших. "Кажется, сейчас происходит самое быстрое распространение вируса за всю эпидемию", – отметил аналитик Илкки Раувола.

В институте заявили, что связывают такой резкий рост заболеваемости с посещением финнами футбольных матчей в Санкт-Петербурге, а также местных заведений российского общепита. В частности, 16 и 21 июня в северной столице РФ прошли два матча Евро-2020 с участием сборной Финляндии, на которые приехало много болельщиков.

Сейчас финские власти настоятельно рекомендуют жителям "избегать ненужных поездок в Россию", а также непременно делать ПЦР-тесты после возвращения из Санкт-Петербурга и других российских городов.

25 июня украинский Кабмин ограничил въезд в страну из России и еще четырех стран.

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Дарья Мостовая

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