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28.12.2018, 08:24

В Финляндии задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол

В Финляндии задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Россиянку подозревают в распространении наркотиков и отмывании денег

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Гражданку РФ задержали в Финляндии по обращению американских властей. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в Финляндии.

По данным ведомства, 15 декабря пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа задержана следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию гражданка России Тэрада Мира, 1988 года рождения (до 2017 года - Вовк Оксана).

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Финские власти уведомили российскую сторону о случившемся. "Они сообщили нам, что задержание проведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей", - говорится в сообщении.

17 декабря консульский сотрудник посетил Тэраду в тюрьме Вантаа.

"Она сообщила, что США обвиняют ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег, свою вину она отрицает", - сказали в дипмиссии.

17 мая 2018 года агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданку России Екатерину Ц. по подозрению во "враждебных действиях". 

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Теги: наркотики, интерпол, Финляндия, россиянка
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