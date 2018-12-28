В Финляндии задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол

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Гражданку РФ задержали в Финляндии по обращению американских властей. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в Финляндии.

По данным ведомства, 15 декабря пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа задержана следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию гражданка России Тэрада Мира, 1988 года рождения (до 2017 года - Вовк Оксана).

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Финские власти уведомили российскую сторону о случившемся. "Они сообщили нам, что задержание проведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей", - говорится в сообщении.

17 декабря консульский сотрудник посетил Тэраду в тюрьме Вантаа.

"Она сообщила, что США обвиняют ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег, свою вину она отрицает", - сказали в дипмиссии.

17 мая 2018 года агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданку России Екатерину Ц. по подозрению во "враждебных действиях".