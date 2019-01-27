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27.01.2019, 19:35

В Финляндии закрывают рейсы российского лоукостера

В Финляндии закрывают рейсы российского лоукостера - Фото
Фото: yle.fi

Последний рейс намечен на 31 января 2019 года

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Российская авиакомпания "Победа", которая входит в группу "Аэрофлот", прекращает выполнять полеты в Хельсинки. Об этом сообщает YLE.

"Лоукостер "Победа" всего несколько месяцев назад открывший рейс между Москвой и Хельсинки, намеревается остановить полеты 31 января. Рейс не продержался и полугода", - отмечается в сообщении.

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Продажа на все последующие даты закрыта.

Два других перевозчика на этом маршруте, финский Finnair и российский Аэрофлот, пока темпы не снижают: "Аэрофлотом" можно улететь трижды в день, а "Финнэйром" с начала весны – четыре раза.

О причинах закрытия рейсов лоукостера "Победа" не сообщается.

25 января 2019 года финский истребитель F/A-18 подняли в воздух для перехвата двух российских Су-27.

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Теги: Финляндия, лоукостер победа
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