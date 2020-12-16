В форме цветка-символа возрождения. В Италии построят 1500 павильонов для вакцинации: фото
В Италия построят 1500 временных павильонов для вакцинации по проекту архитектора Стефано Боер. Павильоны будут украшены изображением цветка примулы, который в Италии считают символом возрождения и выбрали его логотипом вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает CNN.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Круглые павильоны будут выполнены из дерева, обтянутого светлой текстильной оболочкой. Цветок примулы будет изображен на крыше и стенах сооружения. Павильоны установят на городских площадях по всей стране.
В каждом павильоне, кроме помещения для прививок, будет информационный центр, в котором людям будут объяснять важность вакцинации.
На первом этапе вакцинации в Италии установят 300 павильонов, затем их количество возрастет до 1500.
Стулия Боэри разработала логотип и проект павильона для вакцинации бесплатно.
Стефано Боэри – один из самых известных в Италии архитекторов. Наиболее популярная его работа – здание Il Bosco Verticale, или Вертикальный лес, весь фасад которого изобилует живыми деревьями и зеленью.
Читайте также: Папа Франциск организовал для бездомных в Риме бесплатное тестирование на COVID-19
Комментарии