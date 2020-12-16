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В форме цветка-символа возрождения. В Италии построят 1500 павильонов для вакцинации: фото

16.12.2020, 18:49
В форме цветка-символа возрождения. В Италии построят 1500 павильонов для вакцинации: фото - Фото
Так будет выглядеть павильон для вакцинации в Италии (Фото: Facebook/Stefano Boeri Architetti)

В Италия построят 1500 временных павильонов для вакцинации по проекту архитектора Стефано Боер. Павильоны будут украшены изображением цветка примулы, который в Италии считают символом возрождения и выбрали его логотипом вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает CNN.

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Так будет выглядеть павильон для вакцинации в Италии (Фото: Facebook/Stefano Boeri Architetti)

Круглые павильоны будут выполнены из дерева, обтянутого светлой текстильной оболочкой. Цветок примулы будет изображен на крыше и стенах сооружения. Павильоны установят на городских площадях по всей стране.

Так будет выглядеть павильон для вакцинации в Италии (Фото: Facebook/Stefano Boeri Architetti)

В каждом павильоне, кроме помещения для прививок, будет информационный центр, в котором людям будут объяснять важность вакцинации.

На первом этапе вакцинации в Италии установят 300 павильонов, затем их количество возрастет до 1500.

Так будет выглядеть павильон для вакцинации в Италии (Фото: Facebook/Stefano Boeri Architetti)

Стулия Боэри разработала логотип и проект павильона для вакцинации бесплатно.

Стефано Боэри – один из самых известных в Италии архитекторов. Наиболее популярная его работа – здание Il Bosco Verticale, или Вертикальный лес, весь фасад которого изобилует живыми деревьями и зеленью.

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Наталия Медведева
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