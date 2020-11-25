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В Германии автомобиль врезался в ограждение офиса Меркель

25.11.2020, 12:58
В Германии автомобиль врезался в ограждение офиса Меркель - Фото
Фото – Giulia Saudelli, Twitter

Автомобиль врезался в ограждение офиса канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает Reuters.

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Журналистка Джулия Сауделли опубликовала в Twitter фотографии с месте происшествия, на которых видно автомобиль с надписью на двери: "Остановите политику глобализации". На другой стороне автомобиля – надпись "Вы проклятые убийцы детей и стариков".

Также фотографии с места происшествия опубликованы в Twitter радиостанции Deutschlandfunk:

Сведений о пострадавших нет. На месте происшествия присутствуют полицейские и пожарные машины.

В полиции сообщили, что водитель, мужчина среднего возраста, задержан. Сейчас устанавливают, сознательно ли он врезался в ворота.

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Денис Юдин
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