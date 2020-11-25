В Германии автомобиль врезался в ограждение офиса Меркель
Автомобиль врезался в ограждение офиса канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает Reuters.
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Журналистка Джулия Сауделли опубликовала в Twitter фотографии с месте происшествия, на которых видно автомобиль с надписью на двери: "Остановите политику глобализации". На другой стороне автомобиля – надпись "Вы проклятые убийцы детей и стариков".
This car has crashed into the gate of the German Chancellery. It bears the sentences "You damned children and old people killers" and "Stop the globalization politics". pic.twitter.com/xqyIB82dcz— Giulia Saudelli (@giuliasaudelli) November 25, 2020
Также фотографии с места происшествия опубликованы в Twitter радиостанции Deutschlandfunk:
Ein Kfz ist in das Tor des Bundeskanzleramtes gefahren. @Kopfzeiler und @caro_lix aus unserem @DLF-Hauptstadtstudio sind vor Ort. pic.twitter.com/H9JXOera1x— Dlf Hauptstadtstudio (@Dlf_Berlin) November 25, 2020
Сведений о пострадавших нет. На месте происшествия присутствуют полицейские и пожарные машины.
В полиции сообщили, что водитель, мужчина среднего возраста, задержан. Сейчас устанавливают, сознательно ли он врезался в ворота.
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