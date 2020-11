В Германии автомобиль врезался в ограждение офиса Меркель

Автомобиль врезался в ограждение офиса канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналистка Джулия Сауделли опубликовала в Twitter фотографии с месте происшествия, на которых видно автомобиль с надписью на двери: "Остановите политику глобализации". На другой стороне автомобиля – надпись "Вы проклятые убийцы детей и стариков".

This car has crashed into the gate of the German Chancellery. It bears the sentences "You damned children and old people killers" and "Stop the globalization politics". pic.twitter.com/xqyIB82dcz