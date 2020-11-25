В Германии автомобиль врезался в ограждение офиса Меркель

Автомобиль врезался в ограждение офиса канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает Reuters.

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Журналистка Джулия Сауделли опубликовала в Twitter фотографии с месте происшествия, на которых видно автомобиль с надписью на двери: "Остановите политику глобализации". На другой стороне автомобиля – надпись "Вы проклятые убийцы детей и стариков".

This car has crashed into the gate of the German Chancellery. It bears the sentences "You damned children and old people killers" and "Stop the globalization politics". pic.twitter.com/xqyIB82dcz — Giulia Saudelli (@giuliasaudelli) November 25, 2020

Также фотографии с места происшествия опубликованы в Twitter радиостанции Deutschlandfunk:

Ein Kfz ist in das Tor des Bundeskanzleramtes gefahren. @Kopfzeiler und @caro_lix aus unserem @DLF-Hauptstadtstudio sind vor Ort. pic.twitter.com/H9JXOera1x — Dlf Hauptstadtstudio (@Dlf_Berlin) November 25, 2020

Сведений о пострадавших нет. На месте происшествия присутствуют полицейские и пожарные машины.

В полиции сообщили, что водитель, мужчина среднего возраста, задержан. Сейчас устанавливают, сознательно ли он врезался в ворота.

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Денис Юдин

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