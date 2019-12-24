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В Германии ищут альтернативу рождественской елке

В Германии ищут альтернативу рождественской елке - Фото
Фото: EPA
24.12.2019, 15:35

Каждый год под Рождество в Германии продаются около 30 млн живых елок

Немцы ищут альтернативу праздничной елке накануне празднования Рождества. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В качестве рождественской елки немцы особенно любят выставлять пихту Нордмана.  Пихту Нордмана  выращивают на плантациях из семян, импортированных, в первую очередь, из Грузии. Но немало немцев из экологических или прагматических соображений считают, что можно обойтись без живых елок.

Среди других вариантов рассматривают искусственные и деревянные елки. 

Каждый год под Рождество в Германии продаются около 30 миллионов живых елок.

90% всех рождественских и новогодних елок в Германии выращивают на плантациях специально для праздников,

Около 3 млн поступающих в продажу в Германии елок (это примерно десятая часть всех продающихся каждый год елок) поставляются из других стран, в частности, из Дании, Венгрии, Австрии, Польши, Чехии.

  • 6 декабря президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп торжественно зажгли огни на национальной рождественской елке в Вашингтоне. 

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