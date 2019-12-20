Восемь интересных фактов о праздновании Рождества в США

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В США поздравлять с рождественскими праздниками начинают за два месяца до Рождества, начиная со Дня благодарения. Кроме обычных рождественских песен, покупки подарков для семьи и установки елки, множество американских традиций чаще всего не имеют аналогов в Украине. Об американских традициях на Рождество рассказывает Голос Америки.

1. Подарки учителям, почтальонам и консьержам

В США есть традиция дарить небольшие подарки людям, от работы которых зависит человеческий комфорт, например, сотрудникам салонов красоты, спортзалов или няням. Это совсем не обязательно, однако небольшой подарок поможет поддержать хорошие приятельские отношения.

2. Бесплатные елки и "банки еды"

Множество благотворительных организаций бесплатно раздают елки малообеспеченным или семьям военных.

3. Поездки в парк развлечений

Поездка в парк развлечений на аттракционы - это один из популярных видов времяпрепровождения с семьей на праздники, в том числе и рождественские.

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4. Уродливые рождественские свитера

На Рождество в США принято носить особенную категорию зимней одежды - "Уродский рождественские свитера". Этот тренд родился в 1980 годах. Сегодня молодежь даже устраивает по этому поводу тематические вечеринки.

5. Пышный стол

На Рождество в США, как и в Украине, принято угощать семью и друзей большим ужином, который состоит из блюд разных кухонь мира.

6. Ранние приготовления

О приближении Рождества в США можно узнать в сентябре, например, наткнувшись на елки у входа в супермаркет. Немало людей вешают гирлянды сразу после Хеллоуина, а после Дня благодарения в окнах квартир и домов виднеются елки в огоньках.

7. Семейные фотографии с детьми, котами и собаками

На Рождество американцы любят делать постановочные фотографии с семьей. Часто все одеты в одинаковые свитера, а у кого детей нет, фотографируются с домашними питомцами, которые, например, также одеты в "уродливый рождественский свитер".

8. Олдскульные традиции

Каждый год американцы покупают около 6,5 млрд открыток в год, общей стоимостью в $7-8 млрд. Самые популярные сезонные открытки - именно рождественские.

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