В Германии мужчина с ножом ворвался в банк и взял в заложники женщину – видео
Фото: FAZ

В немецком городе Римбах утром 7 января вооруженный мужчина ворвался в банковское отделение и захватил в заложники женщину, его уже задержали. Об этом пишет Hessenschau.

Отмечается, что инцидент произошел около 08:00 по местному времени: мужчина ворвался в отделение банка Volksbank и, угрожая ножом, захватил женщину в заложники. На место происшествия почти сразу прибыли полиция и спецназовцы.

Мотивы преступника остаются неизвестными, равно как и требования, которые он мог предъявлять.

Около 11:00 36-летний мужчина добровольно сдался спецназовцам, не сопротивляясь, сообщает t-online.

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