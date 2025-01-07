В Германии мужчина с ножом ворвался в банк и взял в заложники женщину – видео

Фото: FAZ

В немецком городе Римбах утром 7 января вооруженный мужчина ворвался в банковское отделение и захватил в заложники женщину, его уже задержали. Об этом пишет Hessenschau.

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Отмечается, что инцидент произошел около 08:00 по местному времени: мужчина ворвался в отделение банка Volksbank и, угрожая ножом, захватил женщину в заложники. На место происшествия почти сразу прибыли полиция и спецназовцы.

Мотивы преступника остаются неизвестными, равно как и требования, которые он мог предъявлять.

Около 11:00 36-летний мужчина добровольно сдался спецназовцам, не сопротивляясь, сообщает t-online.

Примерное расположение на фольклорной церковь в Римбах, Южный Хесс, был решен после трех часов, когда случай был arrested withresistance. No injuries были reported. pic.twitter.com/PyePJtU0zs — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 7, 2025