У Німеччині чоловік з ножем увірвався до банку та взяв у заручники жінку – відео

У німецькому місті Рімбах вранці 7 січня озброєний чоловік увірвався до банківського відділення та захопив у заручники жінку, його вже затримали. Про це пише Hessenschau.

Зазначається, що інцидент відбувся близько 08:00 за місцевим часом: чоловік увірвався до відділення банку Volksbank та, погрожуючи ножем, захопив жінку в заручники. На місце події майже одразу прибули поліція та спецпризначенці.

Мотиви злочинця залишаються невідомими, так само як і вимоги, які він міг висувати.

Близько 11:00 36-річний чоловік добровільно здався спецпризначенцям, не чинивши опору, повідомляє t-online.

