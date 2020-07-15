В Германии неонацисты угрожают политикам: их данные экстремистам слили в полиции

В Германии неонацисты заполучили личные данные политиков и начали им угрожать. В МВД не исключают наличия в полиции правоэкстремистской сети

В Германии правые экстремисты угрожают политикам. Они получили их личные данные через компьютерную сеть полиции Гессена. Об этом сообщает DW.

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Глава МВД Гессена Петер Бойт требует провести расследование по делу об угрозах политикам. Речь идет об угрозах главе фракции Левой партии в гессенском ландтаге Янине Висслер, получавшей электронные письма с угрозами от неонацистов. Преступники завладели ее личными данными через компьютерную сеть полиции Гессена. Глава земельной полиции ушел в отставку.

Ранее аналогичные письма получили трое других политиков из Левой партии, а также берлинская артистка. В 2018 и 2019 годах такие же письма получала адвокат Седа Басай-Йылдыз, представлявшая семьи потерпевших на суде об убийствах, совершенных членами группировки Национал-социалистическое подполье. По словам юриста, письма содержали личные данные, доступ к которым имеют только госструктуры.

Бойт рассказал, что личные данные неонацисты получили в полицейском президиуме в Висбадене. Полицейский, который их предоставил, проходит по делу в качестве свидетеля. Сейчас глава МВД Гессена и вовсе не исключает, что в гессенской полиции завелась правоэкстремистская сеть.

Германии арестованы члены крайне правой группировки, которые готовили теракты в мечетях. 17 февраля сообщалось , что в

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Владислав Сердюк

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