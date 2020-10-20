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В Германии отменили чемпионат по метанию рождественских елок

20.10.2020, 16:02
В Германии отменили чемпионат по метанию рождественских елок - Фото
Рождественская елка (фото - EPA)

По последним данным, Германия занимает 18-е место по количеству зараженных COVID-19 в мире с начала пандемии

В Германии в этом году не состоится чемпионат по метанию рождественских елок из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщает DW.

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Организаторы заранее решили отказаться от проведения чемпионата мира по метанию (не новых, а уже использованных) рождественских елок.

"Это шуточно-развлекательное мероприятие проводится обычно в самом в начале года в коммуне Вайденталь в земле Рейнланд-Пфальц", – отмечается в сообщении.

Организаторы проверили возможные варианты, разные профилактические концепции, но решили не рисковать. Действующие чемпионы официально сохранят свои спортивно-рождественские титулы еще на год.  

По последним данным, Германия занимает 18-е место по количеству зараженных COVID-19 в мире с начала пандемии. 

  • 6 октября в Германии фармкомпания BioNTech из Майнца приступила к процессу сертификации новой немецкой вакцины от COVID-19.
Арина Толина
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