В Германии отменили чемпионат по метанию рождественских елок
По последним данным, Германия занимает 18-е место по количеству зараженных COVID-19 в мире с начала пандемии
В Германии в этом году не состоится чемпионат по метанию рождественских елок из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщает DW.
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Организаторы заранее решили отказаться от проведения чемпионата мира по метанию (не новых, а уже использованных) рождественских елок.
"Это шуточно-развлекательное мероприятие проводится обычно в самом в начале года в коммуне Вайденталь в земле Рейнланд-Пфальц", – отмечается в сообщении.
Организаторы проверили возможные варианты, разные профилактические концепции, но решили не рисковать. Действующие чемпионы официально сохранят свои спортивно-рождественские титулы еще на год.
По последним данным, Германия занимает 18-е место по количеству зараженных COVID-19 в мире с начала пандемии.
- 6 октября в Германии фармкомпания BioNTech из Майнца приступила к процессу сертификации новой немецкой вакцины от COVID-19.
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