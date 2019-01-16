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16.01.2019, 22:15

В Германии полиция нанесла удар по Ку-клукс-клану

В Германии полиция нанесла удар по Ку-клукс-клану - Фото
Иллюстративное фото (фото - EPA)

Как сообщается, некоторые члены группировки предавались фантазиям о применении насилия и планировали вооружаться

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В рамках масштабной операции против предполагаемых членов филиала правоэкстремистской группировки "Ку-клукс-клан" (ККК) правоохранители Германии провели обыски на территории восьми федеральных земель, конфисковали более 100 единиц оружия, в том числе пистолеты-пугачи с патронами, мечи, топоры и ножи. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на прокуратуру и земельное ведомство по уголовным делам в Штутгарте.

В центре внимания следственных органов находятся 17 подозреваемых в возрасте от 17 до 59 лет, которые предположительно являются членами криминальной группировки, именующей себя "Национал-социалистические рыцари Ку-клукс-клана в Германии". Членов группировки объединяют правоэкстремистские идеи и, в частности, прославление национал-социализма, некоторые предавались фантазиям о применении насилия и планировали вооружаться.

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Обыски были произведены в 12 квартирах в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бремен, Гамбург, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Следствие вышло на след подозреваемых благодаря анализу протокола чатов на одном из смартфонов, который был конфискован в рамках дела о применении символики неконституционных организаций.

Ку-клукс-клановцы в Германии вербовали новых членов через интернет и контактировали друг с другом, в основном, через социальные сети.

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Теги: Германия, расизм, ку-клукс-клан
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