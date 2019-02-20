В Германии решили бороться с привычкой выбрасывать еду

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Правительство Германии намерено добиться более бережного отношения немцев к продуктам питания. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ежегодно в ФРГ выбрасывают около 11 миллионов тонн пригодных к употреблению продуктов питания. Каждый житель страны - в среднем 55 килограммов. Правительство намерено к 2030 году уменьшить этот объем в два раза.

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Разработанная в министерстве продовольствия и сельского хозяйства программа предусматривает принятие мер в нескольких сферах. Экспертам проверят, насколько действующее законодательство способствует бережному отношению к продуктам питания.

Также предусмотрено использование более мелких упаковок и меньших по объему, но более частых доставках пищевых продуктов в супермаркеты.

Планируется проводить разъяснительную работу с людьми. Покупатели часто путают указанный на товаре минимальный срок хранения того или иного пищевого продукта с максимальным сроком годности. С другой стороны, немцам будут напоминать о необходимости составлять список покупок перед походом в магазин и не идти за продуктами питания на голодный желудок.

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