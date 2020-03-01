Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Германии впервые не будет ледяного вина: не замерз нужный для него виноград

В Германии впервые не будет ледяного вина: не замерз нужный для него виноград - Фото
Фото: pixabay.com
01.03.2020, 15:36

Нигде в стране температура не опускалась этой зимой до - 7 градусов, необходимых для изготовления айсвайна

Впервые в истории немецким виноделам не удалось зимой собрать урожай винограда для производства так называемого ледяного вина (Eiswein, айсвайн), которое изготовляется из ягод, промерзших на лозе. Об этом сообщает DW.

"2019 год войдет в историю как первый, когда по всей Германии не было урожая для ледяного вина", - говорится в cообщении Немецкого института вина, опубликованном 1 марта.

Из-за мягкой зимы ни в одном из 13 винодельческих регионов Германии температура воздуха не опускалась до необходимых для этого вида десертного вина - 7 градусов, поясняет представитель института Эрнст Бюшер.

В последние годы погодные условия все чаще становились неподходящими для изготовления айсвайна.

В 2017 году лишь семи винодельческим хозяйствам в стране удалось снять соответствующий урожай, большой редкостью также является ледяное вино 2014 года. Благоприятными для его производства годами, по мнению специалистов, оказались 2012 и 2015 годы.

  • 29 января сообщалось, что глобальное потепление угрожает уничтожить до 85% винодельческих регионов в мире.
Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Германия ледяное вино айсвайн
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 