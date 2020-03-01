В Германии впервые не будет ледяного вина: не замерз нужный для него виноград

Фото: pixabay.com

Впервые в истории немецким виноделам не удалось зимой собрать урожай винограда для производства так называемого ледяного вина (Eiswein, айсвайн), которое изготовляется из ягод, промерзших на лозе. Об этом сообщает DW.

"2019 год войдет в историю как первый, когда по всей Германии не было урожая для ледяного вина", - говорится в cообщении Немецкого института вина, опубликованном 1 марта.

Из-за мягкой зимы ни в одном из 13 винодельческих регионов Германии температура воздуха не опускалась до необходимых для этого вида десертного вина - 7 градусов, поясняет представитель института Эрнст Бюшер.

В последние годы погодные условия все чаще становились неподходящими для изготовления айсвайна.

В 2017 году лишь семи винодельческим хозяйствам в стране удалось снять соответствующий урожай, большой редкостью также является ледяное вино 2014 года. Благоприятными для его производства годами, по мнению специалистов, оказались 2012 и 2015 годы.

29 января сообщалось, что г лобальное потепление угрожает уничтожить до 85% винодельческих регионов в мире.