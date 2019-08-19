Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Германии закрыли аттракцион в форме свастики: фото, видео

В Германии закрыли аттракцион в форме свастики: фото, видео - Фото
Фото: Badische Zeitung
19.08.2019, 18:24

Руководство парка развлечений приносит извинения посетителям

В немецком городе Леффинген закрыли аттракицон "Полет орла", напоминавший по своей форме две огромные свастики. Об этом сообщает немецкое издание SWP.

Фото: Badische Zeitung

Аттракцион был открыт в начале августа. Однако посетители парка развлечение быстро заметили его сходство с двумя вращающимися свастиками. Видео с аттракционом быстро распространилось в сети, собирая недовольные отзывы немцев.

Ingenieurskunst from r/de

После этого руководство парка приняло решение закрыть скандальный аттракцион и извинилось перед посетителями.

"Мы не видели сходства со свастикой, пока нам не показали видео. Мы приносим извинения каждому, кого оскорбили нашим проектом. Аттракцион был выведен из эксплуатации, а его конструкция изменена", - сообщил Рюдигер Браун, сотрудник парка развлечений.

Читайте также: Не раскрылся парашют. Женщина выжила при падении с высоты 1,5 км

 

 

Напишите нам
нацизм парк развлечений свастика аттракцион
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 