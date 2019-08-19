В Германии закрыли аттракцион в форме свастики: фото, видео

Фото: Badische Zeitung

В немецком городе Леффинген закрыли аттракицон "Полет орла", напоминавший по своей форме две огромные свастики. Об этом сообщает немецкое издание SWP.

Фото: Badische Zeitung

Аттракцион был открыт в начале августа. Однако посетители парка развлечение быстро заметили его сходство с двумя вращающимися свастиками. Видео с аттракционом быстро распространилось в сети, собирая недовольные отзывы немцев.

После этого руководство парка приняло решение закрыть скандальный аттракцион и извинилось перед посетителями.

"Мы не видели сходства со свастикой, пока нам не показали видео. Мы приносим извинения каждому, кого оскорбили нашим проектом. Аттракцион был выведен из эксплуатации, а его конструкция изменена", - сообщил Рюдигер Браун, сотрудник парка развлечений.

17 августа в Буковеле произошло ЧП на аттракционе. Во время экстремального прыжка с высоты оборвался синтетический трос – и туристы упали на бетонную плиту.

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