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В Германии открыли дело против врача за испытания собственной вакцины от COVID-19

09.02.2021, 18:40
В Германии открыли дело против врача за испытания собственной вакцины от COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Германии прокуратура города Любека возбудила дело против доктора медицинских наук и бизнесмена Винфрида Штеккера в связи с его экспериментами по созданию вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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По словам представителя прокуратуры, 74-летнего Штеккера подозревают в нарушении закона о лекарственных средствах.

По данным следствия, весной 2020 профессор Штеккер, имеющий в Любеке лабораторию, разработал возможную вакцину от коронавируса и испытал ее действие на себе и других людях, не имея на то соответствующего разрешения. В частности, в марте и апреле Штеккер, по собственному утверждению, четыре раза ввел себе препарат в мышцу бедра.

Как отмечается, Штеккер также испытал препарат на своей жене, детях и еще 65 добровольцах.

По его словам, никаких побочных эффектов, кроме небольшого раздражения и боли в месте укола, не было, и у всех привитых появились антитела.

В начале сентября Штеккер сообщил о своих результатах в Институт имени Пауля Эрлиха (Das Paul-Ehrlich-Institut), отвечающий в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Врач попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата, институт вмесо этого обратился в прокуратуру.

Штеккер обратился за помощью к известному юристу и политику Вольфганга Кубикки, который с 2018 года занимает должность зампредседателя Бундестага. Кубикки заявил, что врач не проводил клинические испытания препарата, а использовал его с целью самолечения, поэтому разрешение ему не требовалось.

1987 Штеккер основал компанию Euroimmun, занимающуюся разработкой методов распознавания аутоиммунных и инфекционных заболеваний. Сейчас эта кампания имеет представительства в 17 странах. В 2017 году Штеккер продал Euroimmun американскому концерну за 1,2 млрд евро.

  • Ранее сегодня сообщалось, что Facebook расширяет список фейковых заявлений о "вреде" для здоровья от антиковидной и вообще вакцинации, которые пользователи этой соцсети выкладывают онлайн.

Читайте также: Лекхим просит отсрочить поставку антиковидной вакцины Sinovac в Украину – источник

Наталия Медведева
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Германия вакцина коронавирус
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