В Германии заявили о раскрытии "террористической сети" и срыве теракта в соборе Кельна

Кельнский собор (Фото - Wikipedia)

Полиция Германии сообщила о серии задержаний подозреваемых в подготовке теракта в Кельнском соборе. Об этом пишет Deutsche Welle.

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31 декабря полиция Германии задержала трех человек по подозрению в соучастии подготовке взрыва автомобиля возле Кельнского собора.

Как сообщил глава полиции Кельна Йоханнес Херманнс, все трое задержанных связаны с гражданином Таджикистана, который был арестован 24 декабря в городе Везель. Федеральное ведомство уголовной полиции и Федеральная разведывательная служба Германии считают, что вокруг этого подозреваемого сформировалась сеть, которая охватывает как некоторые федеральные земли Германии, так и ряд стран Европы.

Следствие располагает данными, что группа планировала теракт возле собора с использованием автомобиля. Проверка подземной парковки рядом с собором показала вероятные следы взрывчатки. Сейчаас въезд в эту парковку и выезд из нее плотно контролируется полицией.

23 декабря медиа Германии сообщили со ссылкой на спецслужбы, что Кельнский собор может в период новогодних праздников стать целью теракта.

24 декабря спецслужбы обыскали квартиру в городе Везель и задержали пятерых подозреваемых, в том числе 30-летнего гражданина Таджикистана.

На 31 декабря правоохранители ввели усиленные меры безопасности вокруг Кельнского собора. Для этого привлечены около 1000 полицейских.

В Кельнском соборе проводятся богослужения, однако свободный доступ в него для туристов пока закрыт. Обычно в период празднования Рождества и Нового года собор посещают около 100 000 человек.