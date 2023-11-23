Полиция Германии проводит массовые обыски у сторонников ХАМАС – Spiegel

Полиция Германии проводит серию обысков у активистов и организаций, связанных с террористической организацией ХАМАС. Об этом сообщает Spiegel.

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Как сообщает издание, проводятся 15 обысков в Берлине, а также в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн.

Правоохранительные структуры обыскивают офисы Палестинского общества в Германии, которое, как считают спецслужбы, создано для поддержки ХАМАС. Также обыски проводятся по месту жительства лидеров и активистов антиизраильской и антисемитской группы организаций Самидун.

2 ноября министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о вступлении в силу постановлений, которые полностью запрещают любую деятельность в поддержку террористической организации ХАМАС на территории страны. Сам ХАМАС находится в Германии под запретом как организация, признанная террористической на уровне Евросоюза. Новые постановления криминализировали не только сам ХАМАС, но также помощь ему и выражение поддержки его действий.

Объединение Самидун, международная сеть для поддержки террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, объявлена в Израиле террористической организацией в 2021 году.

Как пишет издание, число активных сторонников ХАМАС в Германии оценивается в 450 человек, из которых примерно 100 человек находятся в Берлине. Обычно они являются членами благотворительных и религиозных организаций, которые выступают как ширмы для сбора средств, в том числе для ХАМАС.

При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

Подтверждено, что террористы ХАМАС во время нападения убили граждан Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Перу, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана.

26 октября МИД Израиля отреагировало на приезд делегации ХАМАС в Москву и призвало Россию "немедленно изгнать этих террористов".

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