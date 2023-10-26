"Прогоните их немедленно": Израиль назвал визит делегации ХАМАС в Москву "непристойным"

Министерство иностранных дел Израиля отреагировало на приезд делегации ХАМАС в Москву и призвало Россию "немедленно прогнать этих террористов". Заявление министерства цитирует Ynet.

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В связи с очередным официальным приемом делегации ХАМАС в Москве МИД Израиля сделал заявление, в котором напомнил ведомству Сергея Лаврова, что ХАМАС – это "террористическая организация, которая хуже ИГИЛа".

"Руки высокопоставленных чиновников ХАМАС в крови более чем 1400 граждан Израиля, которые были убиты, замучены, казнены и сожжены, они несут ответственность за похищение более 220 израильтян — младенцев, детей, женщин и пожилых людей", – сказано в заявлении.

Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников ХАМАС в Москву как "непристойный шаг", которым Россия "поддерживает терроризм" и "узаконивает зверства террористов".

"Мы призываем российское правительство немедленно прогнать террористов ХАМАС", – призывает МИД Израиля.

Сегодня в Москву прибыла делегация террористической группировки ХАМАС, которая была официально принята в МИД России, сообщает Reuters. Как было заявлено, темой визита является освобождение захваченных в Израиле заложников, в том числе граждан РФ.

При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников более 220 человек, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.

Как уже установлено, террористами ХАМАС во время нападения были убиты граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Перу, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1400 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

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