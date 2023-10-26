"Проженіть їх негайно": Ізраїль назвав візит делегації ХАМАС до Москви "непристойним"

Міністерство закордонних справ Ізраїлю відреагувало на приїзд делегації ХАМАС до Москви та закликало Росію "негайно вигнати цих терористів". Заяву міністерства цитує Ynet.

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У зв'язку з черговим офіційним прийомом делегації ХАМАС у Москві МЗС Ізраїлю зробило заяву, в якій нагадало відомству Сергія Лаврова, що ХАМАС – це "терористична організація, яка гірша за ІДІЛ".

"Руки високопосадовців ХАМАС в крові більш ніж 1400 громадян Ізраїлю, які були вбиті, закатовані, страчені та спалені, вони несуть відповідальність за викрадення понад 220 ізраїльтян – немовлят, дітей, жінок та людей похилого віку", – йдеться в заяві.

Ізраїль розглядає запрошення високопосадовців ХАМАС до Москви як "непристойний крок", яким Росія "підтримує тероризм" та "узаконює звірства терористів".

"Ми закликаємо російський уряд негайно вигнати терористів ХАМАС", – закликає МЗС Ізраїлю.

Сьогодні до Москви прибула делегація терористичного угруповання ХАМАС, яка була офіційно прийнята в МЗС Росії, повідомляє Reuters. Як було заявлено, темою візиту є звільнення захоплених в Ізраїлі заручників, зокрема громадян РФ.

Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 220 осіб, включно з немовлятами, дітьми, жінками та людьми похилого віку.

Як уже встановлено, терористами ХАМАС під час нападу було вбито громадян Ізраїлю, США, Канади, Великої Британії, Франції, Австрії, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Аргентини, Перу, України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Таїланду, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1400 жертв терористів, насамперед серед цивільних.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

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