Поліція Німеччини проводить масові обшуки у прихильників ХАМАС – Spiegel

Поліція Німеччини проводить серію обшуків у активістів та організацій, пов'язаних із терористичною організацією ХАМАС. Про це повідомляє Spiegel.

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Як повідомляє видання, проводяться 15 обшуків у Берліні, а також у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія, Нижня Саксонія та Шлезвіг-Гольштейн.

Правоохоронці обшукують офіси Палестинського товариства в Німеччині, яке, як вважають спецслужби, створено для підтримки ХАМАС. Також обшуки проводяться за місцем проживання лідерів та активістів антиізраїльської та антисемітської групи організацій Самідун.

2 листопада міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про набрання чинності ухвал, які повністю забороняють будь-яку діяльність на підтримку терористичної організації ХАМАС на території країни. Сам ХАМАС перебуває в Німеччині під забороною як організація, яка визнана терористичною на рівні Євросоюзу. Нові постанови криміналізували не лише сам ХАМАС, але також допомогу йому та висловлювання підтримки його дій.

Об'єднання Самідун, міжнародну мережу для підтримки терористів, які відбувають покарання в ізраїльських в'язницях, оголошено в Ізраїлі терористичною організацією у 2021 році.

Як пише видання, кількість активних прихильників ХАМАС у Німеччині оцінюється у 450 осіб, з яких приблизно 100 осіб перебувають у Берліні. Зазвичай вони є членами благодійних і релігійних організацій, які виступають як ширми для збору коштів, серед іншого і для ХАМАС.

Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені й вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, серед яких немовлята, діти, жінки й люди похилого віку.

Підтверджено, що терористи ХАМАС під час нападу вбили громадян Ізраїлю, США, Канади, Великої Британії, Франції, Австрії, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Аргентини, Перу, України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Таїланду, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану.

26 жовтня МЗС Ізраїлю відреагувало на приїзд делегації ХАМАС до Москви й закликало Росію "негайно вигнати цих терористів".

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