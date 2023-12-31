У Німеччині заявили про розкриття "терористичної мережі" та зрив теракту в соборі Кельна

Слідство має у своєму розпорядженні дані, що терористична група планувала теракт біля Кельнського собору з використанням автомобіля.

Кельнський собор (Фото - Wikipedia)

Поліція Німеччини повідомила про серію затримань підозрюваних у підготовці теракту у Кельнському соборі. Про це пише Deutsche Welle.

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31 грудня поліція Німеччини затримала трьох осіб за підозрою у співучасті щодо підготовки вибуху автомобіля біля Кельнського собору.

Як повідомив голова поліції Кельна Йоханнес Херманнс, усі троє затриманих пов'язані з громадянином Таджикистану, якого заарештували 24 грудня в місті Везель. Федеральне відомство кримінальної поліції та Федеральна розвідувальна служба Німеччини вважають, що навколо цього підозрюваного сформувалася мережа, яка охоплює як деякі федеральні землі Німеччини, так і низку країн Європи.

Слідство має у своєму розпорядженні дані, що група планувала теракт біля собору з використанням автомобіля. Перевірка підземного паркування поряд із собором показала ймовірні сліди вибухівки. Зараз в'їзд у цю стоянку та виїзд із неї щільно контролюється поліцією.

23 грудня медіа Німеччини повідомили із посиланням на спецслужби, що Кельнський собор може у період новорічних свят стати ціллю теракту.

24 грудня спецслужби обшукали квартиру у місті Везель та затримали п'ятьох підозрюваних, у тому числі 30-річного громадянина Таджикистану.

На 31 грудня правоохоронці запровадили посилені заходи безпеки навколо Кельнського собору. Для цього залучено близько 1000 поліцейських.

У Кельнському соборі проводяться богослужіння, проте вільний доступ до нього для туристів поки що закритий. Зазвичай у період святкування Різдва та Нового року собор відвідують близько 100 000 осіб.