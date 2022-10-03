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В Греции расследуют подозрительные денежные переводы монахам Афона из России – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 17:17
В Греции расследуют подозрительные денежные переводы монахам Афона из России – СМИ - Фото
Скриншот с видео

В Греции Управление по борьбе с отмыванием средств проводит расследование подозрительных денежных переводов из-за границы на индивидуальные счета монахов Афона. Об этом сообщает Orthodox Times со ссылкой на публикацию в газете Kathimerini, источники которой говорят, что большинство расследуемых переводов были сделаны из РФ.

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Дело расследуется с прошлого года, однако оно приняло новый оборот после начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций против лиц, связанных с Кремлем, который традиционно поддерживает тесные связи с Афоном.

Источник газеты сообщает, что за последние двенадцать месяцев было совершено не менее 20 трансакций, которые были сочтены подозрительными и расследуются сотрудниками Управления.

Речь идет о переводах крупных сумм денег из банков и компаний по переводу денег за границу, причем деньги попадают не на счета монастырей, а на индивидуальные счета монахов.

Источники, знакомые с ситуацией, подтверждают, что большая часть расследуемых денежных переводов связана со средствами из России.

Одна из версий заключается в том, что богатые россияне решили вывести свои деньги из России с помощью монахов Афона. Сообщается, что по той же причине в последние месяцы несколько россиян выразили заинтересованность в покупке недвижимости в Греции.

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Вадим Ребрина
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Россия Греция афон
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