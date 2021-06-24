В Греции священника лишили сана за хранение кокаина. На заседании он облил судей кислотой

В Афинах состоялось судебное слушание – обвиняемым стал греческий священник, которого решили лишить сана за хранение кокаина под рясой. На заседании он решил облить судей-епископов кислотой, пишет The Guardian.

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Церковный суд проходил в монастыре Петраки. Ранее у священника нашли 1,8 грамм кокаина, после чего встал вопрос о лишении его священного сана.

Вначале обвиняемый просто говорил в свою защиту, но в какой-то момент бросился обливать кислотой присутствующих – среди пострадавших оказались трое епископов, в том числе председательствующий судья и полицейский. Всего ожоги получили семь человек, они были сразу же доставлены в больницу.

В греческой православной церкви отреагировали на инцидент, назвав его варварским и шокирующим, а премьер страны Кириакос Мицотакис пообещал помочь пострадавшим в результате нападения финансово.

В 2019 году в Украине в Хмельницкой области отец облил дочь кислотой.

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Дарья Мостовая

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