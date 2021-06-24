UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Греции священника лишили сана за хранение кокаина. На заседании он облил судей кислотой

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 11:55
В Греции священника лишили сана за хранение кокаина. На заседании он облил судей кислотой - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Афинах состоялось судебное слушание – обвиняемым стал греческий священник, которого решили лишить сана за хранение кокаина под рясой. На заседании он решил облить судей-епископов кислотой, пишет The Guardian.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Церковный суд проходил в монастыре Петраки. Ранее у священника нашли 1,8 грамм кокаина, после чего встал вопрос о лишении его священного сана.

Вначале обвиняемый просто говорил в свою защиту, но в какой-то момент бросился обливать кислотой присутствующих – среди пострадавших оказались трое епископов, в том числе председательствующий судья и полицейский. Всего ожоги получили семь человек, они были сразу же доставлены в больницу.

В греческой православной церкви отреагировали на инцидент, назвав его варварским и шокирующим, а премьер страны Кириакос Мицотакис пообещал помочь пострадавшим в результате нападения финансово.

Читайте также: США и Греция будут сотрудничать в противодействии влиянию России на православную церковь

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кокаин Греция священник кислота епископ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 