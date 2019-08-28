В Хмельницкой области отец облил дочь кислотой

Преступление (фото - Depositphotos) Фото: Depositphotos

В Хмельницкой области отец облил родную 18-летнюю дочь кислотой. Девушка получила ожог 5% тела. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области.

Инцидент произошел 27 августа.

Девушку доставили в одну из местных больниц с ожогами лица, груди и левого бедра.

Правоохранители выяснили, что неизвестный позвал девушку на пастбище, связал ее, облил веществом, похожим на кислоту, а затем сбежал с места происшествия.

Злоумышленник был в темной одежде и лыжной маске, но потерпевшая узнала в нем родного отца.

Девушка призналась правоохранителям, что последние семь лет отец якобы вступал с ней в интимную связь. Эта информация проверяется полицейскими.

42-летнего мужчину задержали. Продолжаются следственные действия.

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