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В Хмельницкой области отец облил дочь кислотой

В Хмельницкой области отец облил дочь кислотой - Фото
Преступление (фото - Depositphotos) Фото: Depositphotos
28.08.2019, 16:59

Потерпевшая получила ожог 5% тела

В Хмельницкой области отец облил родную 18-летнюю дочь кислотой. Девушка получила ожог 5% тела. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области

Инцидент произошел 27 августа. 

Девушку доставили в одну из местных больниц с ожогами лица, груди и левого бедра. 

Правоохранители выяснили, что неизвестный позвал девушку на пастбище, связал ее, облил веществом, похожим на кислоту, а затем сбежал с места происшествия. 

Злоумышленник был в темной одежде и лыжной маске, но потерпевшая узнала в нем родного отца. 

Девушка призналась правоохранителям, что последние семь лет отец якобы вступал с ней в интимную связь. Эта информация проверяется полицейскими. 

42-летнего мужчину задержали. Продолжаются следственные действия. 

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Нацполиция преступность кислота
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